На юге Волгограда ремонтируют улицу Григория Засекина

7 Май 2020 2020-05-07T09:59:52+03:00

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В Волгограде продолжают ремонтировать дороги: сейчас в Советском районе обновляют улицу Григория Засекина на участке от проспекта Университетского до поселка Горная Поляна. Объем работы немаленький – почти десять тысяч квадратов. В планах – заменить старое покрытие на новое, двухслойное. Основание укрепят 300 кубометрами щебня.

- Помимо нового покрытия на объекте появится линия наружного освещения - свыше 120 светодиодных светильников. В настоящее время завершен монтаж порядка 50 % фонарей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Благодаря ширине улицы, ее не стали перекрывать для проезда. Автомобилисты используют реверсивное движение, пока идут ремонтные работы. Напомним, в Волгограде уже несколько лет реализуют нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, перед властями стоит задача обеспечить качественный проезд в отдаленным городским поселкам, таким, как Горная Поляна. Всего в этом году приведут в порядок более 40 дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU