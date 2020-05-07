«Мерседес» врезался в «КамАЗ»: две молодые волгоградки и парень погибли на месте

7 Май 2020 2020-05-07T09:19:29+03:00

Три человека погибли на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Виновник аварии выжил, он сейчас в больнице

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Жуткое ДТП произошло в 03:30 ночи 7 мая в Дзержинском районе Волгограда на мосту через реку Царица. По предварительной информации, в машине «Мерседес» каталась компания молодых людей – двух девушек и двух парней. За рулем находился 23-летний водитель.

- Двигаясь по Третьей Продольной со Ангарской в сторону Неждановой, он не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной «КамАЗ», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Выжить было практически невозможно - весь салон разворотило.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От удара половину салона иномарки разворотило. Выжить было практически невозможно. Троим погибшим – двум девушкам и парню – было всего по 22 года. В больницу с травмами удалось госпитализировать только водителя, нарушившего ПДД.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU