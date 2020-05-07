2020-05-07T09:08:46+03:00
Происшествия

Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до 10 июня

Адвокаты генерал-лейтенанта не могут ознакомиться со всеми материалами уголовного дела
Юлия Данильченко
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Фото: СУ СК по Волгоградской областиФото: СУ СК по Волгоградской области
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6 мая состоялось очередное заседание Лефортовского суда Москвы, где бывшему главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву вновь продлили арест до 10 июня 2020 года. Об этом «КП-Волгоград» рассказал адвокат Владимир Семенцов.

- Уже в июне рассматривать меру пресечения будет Мосгорсуд, - сообщил Владимир Семенцов, - так как к тому моменту срок ареста будет превышать год. Мы предполагаем, что с полными материалами уголовного дела нас ознакомят только осенью.

Ориентировочно в ноябре следователи будут обязаны предъявить обвинения и доказательства. Адвокаты генерал-лейтенанта уверены, что будут тянуть до последнего. Сам Михаил Музраев и сейчас скептически относится к тому, что его подозревают в терроризме. Напомним, его обвиняют в организации теракта – поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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