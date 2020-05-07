2020-05-07T11:07:46+03:00
Общество

Над Мамаевым Курганом в Волгограде пролетел патриотический плакат со Сталиным

На рассвете 7 мая снова запустили аэростаты ко Дню Победы
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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Ранним утром 7 мая жители города-героя могли наблюдать большой плакаты с изображениями Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова, парящие от Мамаева Кургана до Красноармейского района Волгограда. Полет длился полтора часа.

Напомним, акция приурочена к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую россияне отметят через пару дней.

Напомним, 6 мая над главной высотой России уже пролетели аэростаты с фотографиями уважаемых ветеранов. Если позволит погода, то 8 и 9 мая волгоградцы смогут насладиться прекрасным зрелищем. В этом году отметить важнейшую для всей страны Победу парадом и массовыми мероприятиями не получится из-за коронавируса и введенных ограничений. Однако игнорировать юбилейную дату тоже не будут. Для Волгоградцев подготовили праздничную программу. Наблюдать и участвовать смогут все без исключения, находясь дома.

Среди интересного – аэростаты, воздушный парад, Бессмертный полк в онлайн-режиме, песни Победы, фейерверк и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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