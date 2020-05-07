Под Волгоградом чиновник получал взятки от фермера

7 Май 2020 2020-05-07T08:12:44+03:00

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Уголовное дело по тяжкой статье «Получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие» возбудили в отношении 37-летнего бывшего главы городского поселения Жирновского района Волгоградской области. Чиновник почти год получал денежные суммы от руководителя местного КФХ. Якобы это была аренда в размере 125 тысяч рублей за использование земли, по факту же участок предназначался для строительства жилого дома, однако фермер выращивал там сельхозкультуру.

- Установлено, что в период с ноября 2018 года по конец сентября 2019 года заместитель главы городской администрации «заработал» в общей сложности свыше 250 тысяч рублей, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Кстати, выявила преступление прокуратура, которая провела проверку. Сейчас чиновник под следствием, ему грозит приличный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU