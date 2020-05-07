2020-05-07T08:12:44+03:00
Происшествия

Под Волгоградом чиновник получал взятки от фермера

Бывший глава городского поселения находится под следствием
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уголовное дело по тяжкой статье «Получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие» возбудили в отношении 37-летнего бывшего главы городского поселения Жирновского района Волгоградской области. Чиновник почти год получал денежные суммы от руководителя местного КФХ. Якобы это была аренда в размере 125 тысяч рублей за использование земли, по факту же участок предназначался для строительства жилого дома, однако фермер выращивал там сельхозкультуру.

- Установлено, что в период с ноября 2018 года по конец сентября 2019 года заместитель главы городской администрации «заработал» в общей сложности свыше 250 тысяч рублей, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Кстати, выявила преступление прокуратура, которая провела проверку. Сейчас чиновник под следствием, ему грозит приличный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградскую область из Анталии привезли четырех туристов: результаты тестов пока неизвестны
Волгоградский губернатор попросил жителей не выходить из дома в День Победы
«Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования Волгоградского геронтологического центра
У главврача провизорного госпиталя по коронавирусу в Волгограде диагностировали пневмонию
Коронавирус в Волгоградской области» плюс 64 заболевших, 85 человек выписали из больниц
В Волгограде военный зарезал приятеля в квартире своей подруги
На юге Волгограда ремонтируют улицу Григория Засекина
«Мерседес» врезался в «КамАЗ»: две молодые волгоградки и парень погибли на месте
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до 10 июня
Над Мамаевым Курганом в Волгограде пролетел патриотический плакат со Сталиным
Под Волгоградом чиновник получал взятки от фермера
Салют 9 мая 2020 в Волгограде: когда начнется и где смотреть
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 7 мая 2020: число заболевших резко растет
ФНС поможет волгоградскому бизнесу получить субсидии