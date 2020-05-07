Салют 9 мая 2020 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

7 Май 2020 2020-05-07T00:39:10+03:00

В День Победы 9 мая 2020 в Волгограде прогремит артиллерийский салют [когда будет, где посмотреть]

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Несмотря на продолжающуюся второй месяц самоизоляцию, в юбилейный День Победы 9 мая 2020 года в городе-герое Сталинграде – Волгограде утром пройдет авиа парад, а вечером прогремит традиционный артиллерийский салют. Военные дадут 30 залпов с интервалом в 30 секунд из орудий времен Великой Отечественной войны. Сопровождать их будет красочный фейерверк. Начнется салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в Волгограде 9 мая в 22.00 по местному времени.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, палить из салютных установок 9 мая 2020 в Волгограде будут также в привычном месте - на Центральной набережной. Несмотря на ремонт набережной, орудия выставят на площадке на берегу Волги слева от главной лестницы.

Посмотреть салют в День Победы 9 мая 2020 в Волгограде можно будет, не выходя из дома, из окон выходящих на набережную домов, с верхних этажей и крыш высоток Центрального и близлежащих районов, с левого берега Волги, например, из Краснослободска и по телевизору.

А тех, кто все же решит отправится смотреть салют на набережную Волгограда, вполне могут ждать патрули, протоколы и штрафы. К тому же общественный транспорт вечером ходить не будет. Ведь число заболевших коронавирусом в Волгограде в последние дни резко растет.

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ИСТОЧНИК KP.RU