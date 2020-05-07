Коронавирус в Волгограде, последние новости на 7 мая 2020: число заболевших резко растет

7 Май 2020 2020-05-07T00:28:51+03:00

Почти сорок тысяч тестов на коронавирус сделали в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 7 мая 2020 года, самые важные события

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Каждый день число заболевших коронавирусом в Волгоградской области неуклонно растет. За последние сутки +69 подтвержденных диагнозов в регионе, сразу 30 из них зарегистрировано в Волгограде. Всего в области 647 зараженных COVID-19. Среди новых инфицированных снова груднички, а большая часть даже не знают, где могли заразиться. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 7 мая 2020 года.

Губернатор Андрей Бочаров накануне принял участие в видеоселекторном совещании под руководством президента страны. Одной из главных тем стали предложения по поэтапному снятию ограничений режима самоизоляции по коронавирусу. Среди них – официально разрешенные пробежки на свежем воздухе. Эту поблажку волгоградцам анонсировали еще до начала майских праздников. Но пока в Волгоградской области ее так и не ввели. Решения будут принимать в регионе по сложившейся с коронавирусом ситуации.

Но пока в Волгоградской области заболеваемость довольно ощутимо прирастает - более 26% от общего количества зараженных коронавирусом зафиксировано в последние три дня. При этом три района области все еще держатся, COVID-19 туда не проник.

Власти региона продолжают наращивать количество инфекционных коек. Под коронавирус к концу мая отдадут 30 больниц, роддомов и диспансеров, в том числе в райцентрах (список больниц).

Тем временем, некоторые прилетевшие из Якутии вахтовики критикуют организацию карантина в Качалинском санатории, превратившемся в обсерватор.

А Волгоград готовится отмечать День Победы с салютом, воздушным парадом и колоннами праздничных автомобилей. Правда, смотреть на них придется, скорее всего, через стекло.

ИСТОЧНИК KP.RU