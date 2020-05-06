ФНС поможет волгоградскому бизнесу получить субсидии

6 Май 2020 2020-05-06T22:21:47+03:00

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С начала мая организации и индивидуальные предприниматели Волгоградской области, пострадавшие из-за ограничений по коронавирусу, могут подать заявление на получение субсидий в налоговые инспекции региона. В первые же дни такой возможностью воспользовались более тысячи предприятий. Но, увы, не все они получат желанные субсидии из-за допущенных при оформлении ошибок. Как сообщили «КП-Волгоград» в УФНС по региону, проверка первых заявлений показала, что чаще всего налогоплательщики допускают ошибки при заполнении банковских реквизитов.

Так что предпринимателям советуют заполнять заявление через Личный кабинет юридического лица и индивидуального предпринимателя. А перед отправкой лишний раз проверить правильность реквизитов. Порядок предоставления субсидий размещен на сайте ФНС. Главное для малых и средних предприятий – пройти проверку на соответствие критериям. Для этого достаточно ввести свой ИНН в специальное окошко сервиса.

Чтобы получить субсидию за апрель, заявление в налоговую нужно отправить до 1 июня, за май – до 1 июля 2020. Кроме того, не позднее 15 мая придется представить отчетность СЗВ-М в пенсионный фонд. Без этого выплату не получить.

ИСТОЧНИК KP.RU