Волжскую ГЭС закроют для грузовиков

6 Май 2020 2020-05-06T19:32:19+03:00

В Волгоградской области с 15 мая до 15 сентября 2020 ограничат движение для автомобилей массой более 3,5 тонны

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На Волжской ГЭС продолжается ремонт мостового перехода. Движение частично ограничено, проезжая часть в месте, где идут работы, сужена. А с 15 мая по 15 сентября 2020 года на мостовом переходе плотины ГЭС, соединяющем Волгоград и Волжский, полностью запретят движение грузовиков и тяжелых машин. Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, на ближайшие четыре месяца на мосту Волжской ГЭС будут действовать ограничения движения для транспортных средств общей массой более 3,5 тонны. Сделали это, чтобы снизить динамические нагрузки от тяжелого транспорта.

Как отмечают специалисты, тяжелый транспорт может повлиять на технологический процесс и на целостность конструкции моста в целом.

Объехать закрытый участок между Волгоградом и Волжским можно по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград, Краснослободск и Среднюю Ахтубу.

ИСТОЧНИК KP.RU