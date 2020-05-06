Территориальное управление Росимущества предоставляет рассрочку по аренде

6 Май 2020 2020-05-06T19:11:55+03:00

Обращения субъектов МСП о предоставлении льгот в Волгограде рассматривают три дня

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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений периода самоизоляции оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Коммерсантам предоставляют льготы по аренде федерального имущества в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 №670-р (в редакции от 10.04.2020 №968-р).

В течение 3-х рабочих дней Территориальное управление рассматривает обращения субъектов МСП о предоставлении льгот. В случае возникновения вопросов управление использует клиентоориентированный подход - недостающую информацию оперативно уточняют в рабочем порядке.

Территориальным управлением направлены 26 дополнительных соглашений к договорам аренды федерального имущества об отсрочке оплаты на общую сумму 2 559,17 тысячи рублей, а также три дополнительных соглашения об освобождении от оплаты арендной платы на общую сумму 190,57 тысячи рублей.

С информацией о предоставлении льгот субъектам МСП можно ознакомиться на официальном сайте tu34.rosim.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU