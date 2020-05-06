2020-05-06T18:16:00+03:00
Общество

Воздушные шары и самолеты 7 мая пролетят над Волгоградом

Три аэростата полетят из центра города в сторону Красноармейского, а военные проведут генеральную репетицию авиапарада
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В шесть утра в небо поднимутся воздушные шары.В шесть утра в небо поднимутся воздушные шары.Фото: Александр КУЛИКОВ
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Многие волгоградцы оказались раздосадованы тем, что на рассвете 6 мая 2020 проспали и не увидели, как парили над центром города и Мамаевым курганом три огромных воздушных шара. Правда, запечатлеть пролет аэростатов на кадрах удалось не только фотокоррам, но и тем, кто рано встает. Вечером стало известно, что погода позволит воздушным шарам подняться в небо и 7 мая. Они взмоют в небо в центре Волгограда и полетят в сторону Красноармейского района. Ветер будет попутным. Так что увидеть аэростаты над Волгоградом из своих окон смогут многие волгоградцы. А чуть позже над Волгоградом раздастся гул моторов - начнется репетиция воздушного парада.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, стартуют экипажи аэростатов в центре около шести часов утра. Каждый воздушный шар понесет баннер с праздничной символикой.

А позже строем пройдут самолеты и вертолеты. Фото: ЮВО

А позже строем пройдут самолеты и вертолеты. Фото: ЮВО

Кроме того, в 10 часов утра 7 мая волгоградцы смогут увидеть генеральную репетицию парада авиации ко Дню победы в Волгограде. Боевые самолеты и вертолеты пройдут вдоль Волги и пролетят над площадью Павших Борцов.

Программа праздника 9 мая 2020 в Волгограде и в Волжском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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