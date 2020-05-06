2020-05-06T17:39:43+03:00
Общество

В День Победы по Волгограду проедет танк Т-34

Колонна военной техники будет передвигаться по городу-герою под «Майский вальс» и «В лесу прифронтовом»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С Днем Победы!С Днем Победы!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Юбилейный День Победы 9 мая 2020 в Волгограде отметят необычно из-за ограничений по коронавирусу. Парад перенесли, Бессмертный полк тоже. Но легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, который обычно открывал волгоградские парады, по улицам города-героя все же проедет. Причем в сопровождении военных, которых оденут в форму красноармейцев, с винтовками Мосина и ППШ в руках. Колонна военной техники пройдет по главным улицам города под звуки «Майского вальса», «Дня победы» и других известных песен военных лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), жители Волгограда 9 мая 2020 смогут увидеть колонну военной техники с танком Т-34 во главе с балконов и из окон своих домов. А танк, который пройдет в День победы по улицам города, нашли на месте ожесточенных боев за Сталинград и восстановили силами военных.

Также в программе праздника в День Победы 2020 в Волгограде – авиационный парад. Экипажи боевых вертолетов, истребителей Су-27, бомбардировщиков Су-24М и Су-34, и штурмовика Су-25 пролетят парами над Волгой и центральной площадью города.

Программа праздника 9 мая 2020 в Волгограде и в Волжском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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