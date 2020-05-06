2020-05-06T16:53:38+03:00
Общество

Волгоградцы хотят извинений за «город гопников» от Василия Уткина

Горожан возмутило уже второе подобное заявление скандального спортивного комментатора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Василий Уткин не первый раз отпускает шпильки о Роторе и Волгограде.Василий Уткин не первый раз отпускает шпильки о Роторе и Волгограде.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Этой весной футбола в России уже не будет. Сезон завершили досрочно. И ушедший в межсезонье лидером первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» - первый претендент на высший дивизион. Сложившуюся ситуацию комментируют все, кому не лень. Не остался в стороне и спортивный комментатор Василий Уткин, который уже не первый раз отпускает язвительные стрелы в сторону «Ротора», его болельщиков и Волгограда в целом. Вот и на Первомай он снова назвал его «городом гопников» в своем стриме. В ответ волгоградская молодежь записала обращение к Уткину: «Вам, Василий, стоило бы извиниться за свои слова перед жителями нашего города».

Волгоград не город гопников.

И хотя авторы обращения – члены МГЕР, которую в Волгограде тоже не очень жалуют, большинство волгоградцев в этот раз с ними согласны.

«Как говорится, у кого что болит», «У нас живут достойные люди! А гопники… их везде хватает», «Оскорбить наш город-герой и жителей, нашу команду и историю футбола, пусть не всегда очень успешную - подлость и отсутствие интеллекта», - считают читатели «КП-Волгоград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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