Волгоградские предприятия выпускают все больше дезрастворов и масок

6 Май 2020 2020-05-06T16:13:13+03:00

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Коронавирус пришел в Волгоградскую область в конце марта. С тех пор несколько волгоградских предприятий и десятки швейных мастерских отшили уже 660 тысяч гигиенических масок. Нестерильные и не являющиеся медицинскими изделия тоже пользуются спросом. Поэтому их производство наращивают с каждым днем, так же как и выпуск дезрастворов. За шесть недель с конвейера волгоградских предприятий сошло около 4,5 тысячи тонн дезинфицирующих средств.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облпромторге и ТЭК, уже 38 предприятий перешли на пошив средств индивидуальной защиты. Это и большие комбинаты, и маленькие мастерские, и даже театральные костюмеры. В сутки они могут выпускать более 58 тысяч многоразовых тряпичных масок. А Камышинский текстиль шьет до трех тысяч противочумных костюмов. По словам вице-губернатора Олега Николаева, своевременную поставку марли, нетканых материалов и швейных принадлежностей по заявкам обеспечивает Минпромторг России.

Поставку дезрастворов обеспечивают волгоградские химпредприятия: ТД «Грасс» выпускает спиртовые растворы и салфетки, «Каустик» производит белизну.

ИСТОЧНИК KP.RU