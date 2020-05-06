2020-05-06T16:13:13+03:00
Общество

Волгоградские предприятия выпускают все больше дезрастворов и масок

Мастерские региона могут производить почти 60 тысяч тряпичных масок в день
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Маски пользуются повышенным спросом.Маски пользуются повышенным спросом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Коронавирус пришел в Волгоградскую область в конце марта. С тех пор несколько волгоградских предприятий и десятки швейных мастерских отшили уже 660 тысяч гигиенических масок. Нестерильные и не являющиеся медицинскими изделия тоже пользуются спросом. Поэтому их производство наращивают с каждым днем, так же как и выпуск дезрастворов. За шесть недель с конвейера волгоградских предприятий сошло около 4,5 тысячи тонн дезинфицирующих средств.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облпромторге и ТЭК, уже 38 предприятий перешли на пошив средств индивидуальной защиты. Это и большие комбинаты, и маленькие мастерские, и даже театральные костюмеры. В сутки они могут выпускать более 58 тысяч многоразовых тряпичных масок. А Камышинский текстиль шьет до трех тысяч противочумных костюмов. По словам вице-губернатора Олега Николаева, своевременную поставку марли, нетканых материалов и швейных принадлежностей по заявкам обеспечивает Минпромторг России.

Поставку дезрастворов обеспечивают волгоградские химпредприятия: ТД «Грасс» выпускает спиртовые растворы и салфетки, «Каустик» производит белизну.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградские предприятия выпускают все больше дезрастворов и масок
Два младенца и 11 завозных: подробности о новых 69 заболевших коронавирусом
9 мая 2020 в Волжском: программа праздничных мероприятий
Подробности о двух умерших от коронавируса в Волгограде
Коронавирус в Волгограде: плюс 69 заболевших
Самоизоляция в Волгограде: патрули составили более 500 протоколов
В 6 районах Волгограда отключат электроэнергию
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 6 мая 2020: антирекорд и самолет вахтовиков из Якутии
Одного увезли на «скорой»: в Волгограде на прибывшем из Якутии самолете выявили больного вахтовика
Коронавирус в Волгоградской области: география и подробности о новых заболевших
«Быть человеком, не зазнаваться»: к 9 мая в Волгограде развесили билоборды «75 правил жизни победителей»
В Волгограде к 9 мая «дом с башенкой» украсили трехметровой георгиевской лентой
Из-за коронавируса в Волгоград вывезут 97 вахтовиков из Якутии