Два младенца и 11 завозных: подробности о новых 69 заболевших коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T15:35:15+03:00

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Оперштаб опубликовал подробности о новых случаях COVID-19 в регионе. Среди 69 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 6 мая больше половины не знают, где могли подцепить заразу. Они сами обратились за помощью к медикам. Эти 36 человек никуда не выезжали и не общались ни с кем из ранее заболевших. Только каждый шестой приехал из эндемичных по коронавирусу регионов страны. На этот раз у 11 пациентов более широкая география заражения - Москва, Севастополь, Саратов, Калмыкия. Еще 22 человека заразились от близких. Среди новых заболевших коронавирусом в Волгограде снова два младенца младше года и два школьника. Большинство - 30 человек - из Волгограда, четверо из Волжского, остальные из 14 районов области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, также среди 69 человек, которым 6 мая подтвердили диагноз COVID-19, по 19 человек в двух возрастных группах: от 30 до 49 лет и от 50 до 64 лет. Также заразились коронавирусом 17 молодых волгоградцев в возрасте от 18 до 29 лет. Особую тревогу вызывают пожилые люди с коронавирусом, среди новых заболевших сразу десять человек старше 65-ти лет.

Всего в регионе 574 заболевших коронавирусом, 127 из них уже вылечились, 12 умерли. И уже почти тысяча жителей Волгоградской области лежат в больницах. В обсерватор поместили почти сотню вахтовиков, прилетевших накануне из Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU