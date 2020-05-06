Подробности о двух умерших от коронавируса в Волгограде

6 Май 2020 2020-05-06T11:50:56+03:00

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В Волгоградской области к 6 мая умерли 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом. О двух последних случаях подробности раскрывать не стали. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, шло внутреннее расследование. И только 6 мая оперштаб раскрыл подробности о двух смертях заболевших коронавирусом, о которых объявили еще 3 мая. Оба пациента страдали тяжелыми сопутствующими заболеваниями и скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Одиннадцатым умершим пациентом с коронавирусом в Волгограде стала 66-летняя женщина. В больницу ее положили 24 апреля. Медики областной инфекционной больницы в Кировском районе так и не смогли ее спасти.

Чуть позже, 26 апреля, в Урюпинскую ЦРБ привезли 64-летнего мужчину из Еланского района. Лечили пациентов с коронавирусом по последним рекомендациями Минздрава РФ, выходили на связь со столичными медиками. Но все старания успехом не увенчались, пациент умер от осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией.

На прошлой неделе о новых летальных случаях заболевших коронавирусом волгоградцев сообщали практически каждый день. На этой неделе умерших не прибавилось. Их по-прежнему 12. А вот число заболевших коронавирусом в Волгограде и области выросло до 647 человек - почти на треть за три последних дня.

ИСТОЧНИК KP.RU