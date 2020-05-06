Коронавирус в Волгограде: плюс 69 заболевших

6 Май 2020 2020-05-06T10:57:10+03:00

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После окончания первых майских праздников Волгоградская область вошла в первую двадцатку регионов России по числу новых заболевших коронавирусом. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, на утро 6 мая 2020 года в регионе подтвержден диагноз сразу у 69 человек. Общее количество заболевших коронавирусом в Волгограде и области перевалило за шесть сотен и составило 647 человек. В федеральном центре учли также 12 умерших пациентов с COVID-19. А также 109 волгоградцев, покинувших больницы по выздоровлению.

По данным оперативного штаба выздоровевших уже 127 - плюс четыре человека за день. В инфекционных больницах и госпиталях Волгограда и Волжского на сегодня уже почти тысяча пациентов с подтвержденным коронавирусом, предварительно положительным тестом и вирусными пневмониями. Среди них 936 взрослых и 59 детей. Заразились коронавирусом и несколько младенцев первого года жизни. Карантинщиков за последние сутки тоже стало больше. На домашней самоизоляции в регионе сидят 2519 человек.

Данные ИЦК.

Накануне вечером в Волгограде приземлился самолет, который привез из Якутии 97 вахтовиков. У одного из них обнаружили признаки заболевания, он в больнице. Остальные – в обсерваторе на базе Качалинского санатория.

Всего в России уже почти 166 тысяч заболевших коронавирусом, 1537 смертей и более 21 тысячи вылеченных пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU