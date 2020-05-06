Самоизоляция в Волгограде: патрули составили более 500 протоколов

6 Май 2020 2020-05-06T10:05:57+03:00

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Ни действующий до 12 мая режим полной самоизоляции, ни дожди, грозы и град не смогли заставить волгоградцев остаться дома в майские праздники. Следили за соблюдением режима межведомственные патрули. В Первомай на нарушителей режима самоизоляции составили 111 протоколов. Всего за пять дней в Волгограде и области чиновники и правоохранители обнаружили более пятисот человек, которые вышли из дома без разрешительных документов в Волгограде, Волжском и районах области

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, за пять праздничных дней было составлено 508 протоколов об административном правонарушении на жителей региона.

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области растет с каждым днем и уже перевалило за шестьсот человек. Напомним, в период самоизоляции у волгоградцев есть десять уважительных причин на то, чтобы выйти дома. Среди них – поход на работу и поездка на дачу, а также в ближайший магазин или парикмахерскую. В любом случае при себе необходимо иметь паспорт и собственноручно заполненное уведомление либо справку с работы. В противном случае - протокол и по решению суда штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

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ИСТОЧНИК KP.RU