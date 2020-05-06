В 6 районах Волгограда отключат электроэнергию

6 Май 2020 2020-05-06T08:22:16+03:00

На несколько часов без электроэнергии останутся жители двух десятков улиц Волгограда. Фото: Евгения ГУСЕВА

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На майских праздниках энергетики Волгограда проведут плановые ремонтные работы. Из-за этого жители шести районов Волгограда 6 мая 2020 года на несколько часов останутся без электричества, а, значит, не смогут воспользоваться бытовой техникой и прочими электроприборами. Затронут отключения частично Красноармейский, Кировский, Советский, Центральный, Дзержинский и Тракторозаводский районы. Самые масштабные работы пройдут в частном секторе Советского района.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании РОССЕТИ ЮГ Волгоград, 6 мая 2020 с 9.00 до 17.00 ремонт электросетей запланирован в Кировском на улице Кирова в домах 128,128а,130,130а,130б,132, 132а,132б,134,134а,134б,134в. В это же время отключат свет в Красноармейском на улицах 50 лет Октября, 25,27 и Фадеева 55, 59. В Центральном районе Волгограда 6 мая 2020 с 9 до 17 часов не будет электроэнергии на пр. Ленина, 21. В Дзержинском с 13 до 17 часов отключат электроэнергию в частном секторе на ул. Истринской, 21-35, 20-34а и ул. Ингульской, 21-33,24-38.

Также 6 мая 2020 с 9 до 17 часов отключения электроэнергии запланированы в Советском районе города по адресам: ул. Голубятникова, 9,11,13, 15-21; ул. Крымская, 86; ул. Степная, 23-37, 2-34; ул. Крестьянская, 105-131, 108 - 116; ул. Крайняя, 110,114, 121,123,108-114; ул. Новочеркасская, 101-129, 100-116; ул. Каральская, 98,106-116; ул. Смычки, 107, 100-116; ул. Садовая, 110; ул. Садовская, 118,124; пер. Крестьянский, 105, ул. Тверская, 167-159,146-164; ул. Рабочая 103-107; ул. Адыгейская 100-108,103-111; ул.Красноволжская, 104а, 106.

В Тракторозаводском под отключения попали ул. Позднышева, 25-61,30-38; ул. Здоровцева, 7-61,2а-8; ул. Карпова, 3а-27,6-32; ул. Болвинова, 15-61,18-70; ул. Бетховена, 5-39,2а-30, ул. Сланцевая, 8-24,9-19; ул. Колчеданная, переулки Заозерный и Малый.

ИСТОЧНИК KP.RU