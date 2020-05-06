Коронавирус в Волгограде, последние новости на 6 мая 2020: антирекорд и самолет вахтовиков из Якутии

6 Май 2020 2020-05-05T20:12:23+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 6 мая 2020 года, самые важные события

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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области растет, как снежный ком. За последние сутки диагноз COVID-19 был установлен у 62-х пациентов. В госпиталях больных и с подозрением уже почти тысяча, если точнее – 948 пациентов. Власти готовят дополнительные койки. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 6 мая 2020 года.

Обстановка в регионе ухудшается с каждым днем. И, судя по прогнозам, спад пойдет еще не скоро. Эксперты считают, что до конца мая число заразившихся будет только расти.

Самая напряженная ситуация – в Волгограде. Здесь заболевших уже 190 человек. Только за минувшие сутки добавилось 33 человека с уже подтвержденным диагнозом. На второе место по заболевшим вышел Николаевский район.

А в регион, тем временем, продолжают возвращаться земляки с других эндемичных регионов России. Так, 5 мая в Волгоград прибыл спецборт из Якутии, на котором вернулись 97 вахтовиков из Чаяндинского месторождения (Якутия), где зафиксировали вспышку коронавируса и экстренно отправили рабочих по домам. Правда, этих земляков сразу же из аэропорта отправили в обсерватор, где за ними будет усиленный контроль в течение двух недель.

Тем временем, волгоградские власти готовят дополнительные инфекционные койки и открывают все новые госпитали. В Красноармейском районе Волгограда под коронавирусных пациентов уже отдали здание наркодиспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU