Коронавирус в Волгоградской области: география и подробности о новых заболевших

5 Май 2020 2020-05-05T17:46:19+03:00

Среди тех, у кого 5 мая 2020 года диагностирован COVID-19 – десять детей. Три района еще остаются не зараженными [география, карта распространения коронавируса]

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5 мая в Волгоградской области зафиксировано самое большое число зараженных за сутки – у 62 человек подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. О том, кто эти люди и откуда «КП-Волгоград» рассказали в региональном оперативном штабе.

Больше половины из них – 33 пациента – это жители Волгограда. По семь случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Николаевском и Городищенском районах. Также диагноз COVID-19 подтвердился у пятерых жителей Волжского. В суточную статистику кроме того попали: 4 жителя Михайловского района, 2 – Новоаннинского района, и по одному случаю – в Палласовском, Камышинском, Светлоярском и Даниловском районах. Три района (Алексеевский, Ольховский и Октябрьский продолжают удерживать "оборону" и остаются свободными от коронавируса.

В числе новых заболевших десять детей: одному еще не исполнилось и года, три ребенка - до 6 лет, три - до 14 лет и три подростка до 17 лет. Много и молодых людей – 18 пациентов в возрасте от 18 до 29 лет, еще 19 - волгоградцы от 30 до 49 лет. Не щадит коронавирус и людей постарше: 12 диагнозов COVID-19 подтвердили у людей в возрасте от 50 до 64 лет, еще трое – старше 65-ти.

К 5 мая в Волгоградской области все отчетливее прослеживается новая тенденция распространения коронавируса: его не завозят, его подхватывают уже здесь – от родных, друзей, близких и не очень людей. Лишь восемь случаев из нововыявленных – привозные (из Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани), 50 случаев – это контактные. А еще 4 человека сами не знают, где заразились – они просто обратились за медпомощью, когда почувствовали себя плохо.

- Круг лиц, с которыми контактировали эти пациенты, определен. Контактные лица находится под медицинским наблюдением. Организовано их лабораторное обследование, -добавляют в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU