«Быть человеком, не зазнаваться»: к 9 мая в Волгограде развесили билоборды «75 правил жизни победителей»

5 Май 2020 2020-05-05T17:17:45+03:00

В преддверии 75-летия Великой Победы на улицах Волгограда и Калача-на-Дону разместят плакаты с фотографиями и цитатами наших ветеранов

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Накануне юбилейной даты - 75-летия Победы – на улицах Волгограда и Калача-на-Дону развесили билборды с фотографиями и цитатами наших ветеранов (жителей Волгоградского региона, воевавших в годы Великой Отечественной войны). Установлены эти щиты рядом с домами, где сегодня проживают эти герои. Такой проект под названием «75 правил жизни победителей» запустили активисты ОНФ по всей России вместе с ФГБУ «Роспатриотцентр».

Ветераны делятся своими секретами долголетия, любви к Родине и простого человеческого счастья. Их яркие цитаты – напутствие подрастающему поколению.

«Надо быть человеком, не зазнаваться, не ставить свою фигуру выше других. Уважать не только себя, уважать коллективы, уважать свои семьи», - такой совет молодым дал 97-летний волгоградец Михаил Васильевич Терещенко. Он прошел артиллеристом прошел всю Европу вплоть до Берлина, в мирное время стал ракетостроителем и был соратником академика Сергея Королева. В его честь в Волгограде высажена аллея роз в парке имени Юрия Гагарина.

А Владимир Сергеевич Павлушкин советует: «Работать и деток побольше!».

Он тоже прошел всю войну, а после работал на Калачевском судостроительно-судоремонтном заводе, пройдя путь от мастера до заместителя директора.

Владимир Федорович Ананьев, который лично принимал юбилейную медаль от президента и подарил Владимиру Путину книгу «Мамаев Курган помнит» уверен, что «в любые времена и в любых обстоятельствах очень важно учиться». Он сам учился всю жизнь - после демобилизации работал инженером-конструктором на Сталинградском тракторном заводе.

- В рамках акции ОНФ «75 правил жизни победителей» мы показываем ветеранов немного с другой стороны. Без стереотипов. Это рассказ героев об их достижениях в обычной жизни, жизни после войны - здесь и сейчас: их мудрые житейские советы, реальные чувства, искренние улыбки и теплые взгляды, - говорит общественник Артем Бичаев.

Кстати, волгоградцы смогут увидеть фотоистории наших ветеранов не только на билбордах, но и на официальных страницах регионального отделения ОНФ в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU