В Волгограде к 9 мая «дом с башенкой» украсили трехметровой георгиевской лентой

5 Май 2020 2020-05-05T16:46:11+03:00

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Из-за коронавируса в День Победы в Волгограде не будет массового шествия «Бессмертного полка» и больших мероприятий, но это вовсе не значит, что волгоградцы остались в стороне празднований. Просто пройдут они в другом формате. Так, в рамках акции «Георгиевская лента» символом Победы решили украсить в Волгограде фасады зданий. И уже сегодня на знаменитом «Доме с башенкой» (расположенном на пересечении проспектов Ленина и Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда) под шпилем с красной звездой уже появилась трехметровая Георгиевская лента.

Этот дом – визитная карточка не только района, но и всего Волгограда. Он по праву считается одним из самых красивых, построенных в послевоенном Сталинграде. Недавно в рамках региональной программы капремонта его полностью обновили.

- Наша семья живет в этом доме уже больше двадцати лет, - цитируют заслуженного учителя России Ольгу Ващенко в пресс-службе Волгоградской гордумы. – Он дорог нам как часть нашей истории – здесь выросли мои дети, теперь растут внуки. Очень рада, что наш город украшают ко Дню Победы, ведь это не просто символы, это дань уважения к подвигу старшего поколения, к памяти тех, кто не вернулся с войны, к тем, кто работал в тылу день и ночь и ждал с фронта мужей, братьев, сыновей…

В ближайшие дни Георгиевские ленты украсят здания в каждом районе Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU