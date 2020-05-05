2020-05-05T15:53:34+03:00
Общество

Переболели COVID-19 и выздоровели 123 волгоградца

В волгоградских больницах на 5 мая 2020 года остаются 948 коронавирусных пациентов. За сутки - плюс 46 человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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По данным регионального оперативного штаба в больницах Волгограда и области к 5 мая 2020 года уже лежат 948 пациентов с коронавирусом, с подозрением на COVID-19 и с пневмониями (вчера – 4 мая – их было 902). Из них 894 взрослых и 54 ребенка. И число зараженных растет. По мнению волгоградских экспертов, их численность будет увеличиваться еще до конца мая. А это значит, что все ограничительные меры вряд ли отменят до лета.

Из хорошего: большая часть заболевших COVID-19 переносит его в легкой форме или даже бессимптомно. 123 человека уже успешно прошли курс лечения от коронавируса и выписаны из больниц. За последние сутки госпитали покинули еще 14 волгоградцев.

Однако, до сих пор в Волгоградскую область прибывают земляки из других регионов: возвращаются студенты, вахтовики… Если 4 мая под медицинским наблюдением в регионе было 2583 человека, сегодня – 5 мая – их уже 2614.

Число умерших пока осталось неизменным – от коронавируса скончались в Волгоградской области 12 человек.

- За прошедшие сутки проведено 1294 исследования на наличие нового коронавируса. Всего с начала эпидемиологической ситуации проведено более 36 тысяч исследований на COVID-19, из них более 15 тысяч в лабораториях организаций Роспотребнадзора в Волгоградской области, более 21 тысячи медицинскими организациями области (5), в том числе частными (2), - сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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