Переболели COVID-19 и выздоровели 123 волгоградца
По данным регионального оперативного штаба в больницах Волгограда и области к 5 мая 2020 года уже лежат 948 пациентов с коронавирусом, с подозрением на COVID-19 и с пневмониями (вчера – 4 мая – их было 902). Из них 894 взрослых и 54 ребенка. И число зараженных растет. По мнению волгоградских экспертов, их численность будет увеличиваться еще до конца мая. А это значит, что все ограничительные меры вряд ли отменят до лета.
Из хорошего: большая часть заболевших COVID-19 переносит его в легкой форме или даже бессимптомно. 123 человека уже успешно прошли курс лечения от коронавируса и выписаны из больниц. За последние сутки госпитали покинули еще 14 волгоградцев.
Однако, до сих пор в Волгоградскую область прибывают земляки из других регионов: возвращаются студенты, вахтовики… Если 4 мая под медицинским наблюдением в регионе было 2583 человека, сегодня – 5 мая – их уже 2614.
Число умерших пока осталось неизменным – от коронавируса скончались в Волгоградской области 12 человек.
- За прошедшие сутки проведено 1294 исследования на наличие нового коронавируса. Всего с начала эпидемиологической ситуации проведено более 36 тысяч исследований на COVID-19, из них более 15 тысяч в лабораториях организаций Роспотребнадзора в Волгоградской области, более 21 тысячи медицинскими организациями области (5), в том числе частными (2), - сообщают в региональном Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU