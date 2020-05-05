Лжеволонтеры и лжебанкиры: за сутки аферисты украли у волгоградцев полмиллиона рублей

5 Май 2020 2020-05-05T14:39:01+03:00

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Ни коронавирус, ни какие другие обстоятельства не останавливают мошенников, которые обманным путем забирают деньги у доверчивых волгоградцев. За минувшие сутки аферисты украли у жителей Волгоградской области почти полмиллиона рублей. На удочку попадаются как старики, как и молодые люди.

Лжебанкирам поверили 32-летняя специалист МФЦ из Камышинского района, 30-летняя воспитатель из Краснооктябрьского района и 25-летний мерчендайзер из Дзержинского района. А 65-летняя жительница Красноармейского района поверила в мнимую компенсацию за ранее приобретенные медикаменты и сообщила мошеннику данные своей карты, откуда у нее впоследствии списали 100 тысяч рублей.

А 82-летний дедушка из Кировского района стал жертвой лжеволонтера. Девушка предложила пенсионеру обменять деньги. Старик вынес ей имевшиеся сбережения – 69 тысяч рублей, и с ними была плутовка такова.

- Полиция разыскивает мошенников, но еще раз просит волгогралцев впредь быть аккуратнее и ни в коем случае не сообщать незнакомцам свои банковские данные и не терять бдительность. Не позволяйте мошенникам себя обмануть! – призывают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU