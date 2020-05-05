Коронавирус в Волгограде: на юге открыли еще госпиталь на 140 коек

5 Май 2020 2020-05-05T13:54:05+03:00

Еще 140 коек для пациентов с COVID-19, из них шесть - реанимационных. Фото администрации ВО.

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Волгоградские больницы в экстренном порядке перепрофилируют под инфекционные госпитали для приема коронавирусных пациентов. Вот, еще подготовили 140 коек под инфицированных (в том числе шесть реанимационных). Их разместили в корпусе, где располагался областной клинический наркодиспансер в Красноармейском районе Волгограда.

Перед входом сделали помещение для первичного осмотра – сюда будут направлять всех пациентов, которые будут поступать по «скорой». Закупили и дополнительное оборудование, необходимое для лечения пациентов с COVID-19.

- Несмотря на то, что еще не все инфекционные койки заняты и имеется резерв, ситуация может стремительно разворачиваться в худшую сторону. У нас нет никаких иллюзий, успокоения. С вахтовых работ все еще возвращается много людей, среди которых есть зараженные. Наша система здравоохранения должна быть готова к вызовам, - отметил в ходе инспекции нового госпиталя губернатор региона Андрей Бочаров.

Напомним, на первом этапе в области развернули 2300 коек для коронавирусных пациентов. На данный момент половина из них уже заняты. Действуя на опережение, в области решено организовать еще 2 тысячи инфекционных коек. По прогнозам специалистов, число зараженных в Волгоградской области будет увеличиваться до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU