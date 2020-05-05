Видеоблогер с высоты птичьего полета снял, как Минобороны построило медцентр в Волгограде
В Волгограде и еще 15-ти городах России Министерство обороны РФ в кратчайшие сроки построило 16 современных многофункциональных медицинских центров, где уже сегодня смогут лечить коронавирусных больных. За 40 дней на территории 413-го госпиталя Министерства обороны России возвели с нуля современное медучреждение, оборудованное по последнему слову техники. Общая площадь центра – 5,3 тысячи квадратных метров. Здесь имеется приемное отделение, два отделения для инфекционных больных на 90 коек и 10 реанимационных палат. Волгоградский видеоблогер Александр Блинков – автор проекта «Волгоградсверху» снимал со своего квадрокоптера весь процесс строительства этого уникального центра – от закладки фундамента до оснащения палат новейшим оборудованием. Назвал волгоградец свой видеоролик – «Проект 16».
- Мне посчастливилось вести регулярный фото/видео мониторинг этого строительства. Работы велись круглосуточно, 823 человека, 40 суток от фундамента до сдачи. Результат этих съемок в этом ролике, - подписал свой «мини-фильм» Александр Блинков.
Волгоградцы работу видеоблогера уже оценили – меньше чем за сутки – тысячи просмотров и комментариев. Кто-то не удержался и предложил власть имущим с такими же темпами и масштабами строить в России школы, больницы, ПТУ и детские сады. Да, такие стройки действительно впечатляют.
Волгоградец снял мини-фильм о строительстве медцентра Минобороны - от фундамента до сдачи.
ИСТОЧНИК KP.RU