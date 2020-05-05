2020-05-05T10:42:25+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: прибавилось 62 заболевших

На утро 5 мая в Волгограде и области уже 578 зараженных COVID-19
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградская область побила свой антирекорд - плюс 62 заболевших за сутки.Волгоградская область побила свой антирекорд - плюс 62 заболевших за сутки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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К 5 мая Волгоградская область вновь побила свой антирекорд: за сутки добавилось 62 заболевших «коронавирусной инфекцией». В итоге, как сообщили «КП-Волгоград» в федеральном информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, число больных COVID-19 в Волгограде и области достигло 578 человек.

В последние дни поток зараженных увеличился: поступают в больницы больше, чем выписывают. За минувшие сутки госпитали покинули всего 18 человек, которые вылечились от коронавируса.

Печально, но не всех пациентов с COVID-19 волгоградским медикам удается спасти. К счастью, в последние дни обходится без летальных исходов. По данным на утро 5 мая в регионе зафиксировано все так же 12 летальных случаев от коронавирусной инфекции. В большинстве случаев умершие страдали другими хроническими заболеваниями.

Всего в России за последние сутки выявили 10 102 случая коронавирусной инфекции в 83-х регионах, в том числе выявлено активно 4961 (49,1%) без клинических проявлений. Умерли в стране на последние сутки от COVID-19 95 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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