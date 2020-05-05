2020-05-05T10:33:50+03:00
Происшествия

В Волгограде женщину ограбили прямо в подъезде дома

Грабитель сорвал с жертвы золотую цепочку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде женщину ограбили прямо в подъезде дома, где она проживает. Преступник напал на нее, когда 34-летняя волгоградка возвращалась домой. Случилось это ночью в Тракторозаводском районе. Женщина позвонила в полицию в половину третьего ночи 5 мая.

- Как рассказала пострадавшая, они вместе с супругом пытались выпроводить из подъезда компанию нетрезвых молодых людей. Незванные гости, конечно же, уходить не хотели. Дело почти дошло до драки, и в момент потасовки один из нетрезвых мужчин сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком, после чего сбежал, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

По «горячим следам» сотрудникам патрульно-постовой службы и оперативникам уголовного розыска удалось задержать грабителя. Им оказался 31-летний местный житель. Он нигде не работает и уже был ранее судимый за аналогичное преступление.

На допросе он во всем сознался. Правда, украденной цепочки у него уже не было. Сейчас полиция ищет похищенное. А на задержанного уже завели уголовное дело по статье «Грабеж», и теперь он снова отправится за решетку – на этот раз ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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