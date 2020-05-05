В парке Гагарина в Волгограде снесут сцену летнего кинотеатра

5 Май 2020 2020-05-05T10:09:13+03:00

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В волгоградском парке Гагарина кипит работа. После того, как с отремонтированной в 2019 году колоннады осыпалась штукатурка, администрация города сменила подрядчика, и теперь обновлением занимается МБУ «Северное». В 2020-м ему предстоит большая работа. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, первым делом рабочие демонтируют сцену старого летнего кинотеатра, после чего приступят к устройству поливочного водопровода и системы освещения.

- В этом году в парке восстановят тротуарное покрытие на пешеходных дорожках, расположенных между центральной аллеей и улицей Таращанцев, установят систему видеонаблюдения и парковое радио, оборудуют детские и спортивные зоны, - рассказывают о планах в администрации Волгограда.

Обещают, что все элементы благоустройства будут выполнены в едином стиле с колоннадой – идентичными по цвету и структуре стройматериалов. При этом обещают максимально сохранить зеленые насаждения, имеющиеся в парке. Более того, высадят еще свыше 4,5 тысячи молодых деревьев и кустарников из местных питомников.

- Большая часть саженцев лиственных и хвойных пород будет иметь высоту от 2 до 3,5 метра. Здесь появятся липы, акации, клены, сосны и другие деревья лиственных и хвойных пород. А на открытых участках разобьют цветники и розарии. Площадь озеленения по итогам обновления составит около 7 гектаров – это свыше 63 % от общей площади парковой территории, - добавляют в мэрии.

Напомним, реконструкция парка Гагарина началась в прошлом году - там успели сделать не только колоннаду, но и обновили центральную аллею, подготовили места для спортивных площадок. Здесь появятся поля для игры в мини-футбол, баскетбол, бадминтон и воркаут-площадка.

Отметим, что в 2020 году также благоустроят территорию перед Домом культуры по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе, зону около больничного комплекса № 1 в Дзержинском районе, улицу Мира в Центральном районе, и парк в микрорайоне «Долина».

ИСТОЧНИК KP.RU