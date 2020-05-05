12 волгоградских «умников» получат 25 миллионов рублей грантов на свои инновационные разработки

5 Май 2020 2020-05-05T09:44:53+03:00

Одно предприятие получит 20 миллионов, и еще по 500 тысяч рублей – 11 инноваторов

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Сразу 12 малых предприятий Волгоградской области выиграли гранты на реализацию своих инновационных разработок. Они получат 25 миллионов рублей. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в администрации области.

За победу в конкурсе «Коммерциализация» 20 миллионов рублей получит Волгоградский завод весоизмерительной техники. Его уникальная разработка - быстровозводимый мобильный аппаратно-весовой автоматизированный комплекс уже востребован в строительстве, сельском хозяйстве и нефтегазовой промышленности. Теперь предприятие наладит серийный выпуск этого оборудования.

Еще по 500 тысяч рублей получат 11 инноваторов в рамках программы «Умник». Это ноу-хау молодых ученых ВолгГТУ, ВолГУ, ВолГАУ, ВолГМУ и Волжского филиала ВолгГТУ. Их работы представлены проекты в области энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, цифровых технологий сфере цифровых, химических и биотехнологий, здравоохранения.

Напомним, в регионе действуют пять Центров молодежного инновационного творчества, открыт Центр прототипирования.

ИСТОЧНИК KP.RU