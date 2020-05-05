12 волгоградских «умников» получат 25 миллионов рублей грантов на свои инновационные разработки
Сразу 12 малых предприятий Волгоградской области выиграли гранты на реализацию своих инновационных разработок. Они получат 25 миллионов рублей. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в администрации области.
За победу в конкурсе «Коммерциализация» 20 миллионов рублей получит Волгоградский завод весоизмерительной техники. Его уникальная разработка - быстровозводимый мобильный аппаратно-весовой автоматизированный комплекс уже востребован в строительстве, сельском хозяйстве и нефтегазовой промышленности. Теперь предприятие наладит серийный выпуск этого оборудования.
Еще по 500 тысяч рублей получат 11 инноваторов в рамках программы «Умник». Это ноу-хау молодых ученых ВолгГТУ, ВолГУ, ВолГАУ, ВолГМУ и Волжского филиала ВолгГТУ. Их работы представлены проекты в области энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, цифровых технологий сфере цифровых, химических и биотехнологий, здравоохранения.
Напомним, в регионе действуют пять Центров молодежного инновационного творчества, открыт Центр прототипирования.
ИСТОЧНИК KP.RU