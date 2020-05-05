На Волгоградскую область обрушатся дожди и грозы

5 Май 2020 2020-05-05T08:55:43+03:00

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Май пришел в Волгоградскую область не только с цветами, но и, как у Тютчева – с первыми весенними грозами. И в ближайшие дни будет заливать регион дождями. В региональном МЧС и Волгоградском гидрометцентре предупреждают: в ближайшие дни – с 5 по 9 мая – в области будет бушевать непогода.

Так сегодня, 5 мая, по Волгоградской области и в Волгограде ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, грозы. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха днем будет колебаться в пределах +18...+23º, а местами до +27 градусов.

В среду - 6 мая и в четверг - 7 мая, в Волгоградской области сохранится теплая, но дождливая погода. К 9 мая еще и столбик термометра опустится до плюс 12-16 градусов. Видимо, сама природа настаивает, чтобы в этот период пандемии коронавируса волгоградцы посидели по домам ради их же безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU