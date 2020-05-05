Под Волгоградом «четверка» врезалась в фуру: водитель погиб

5 Май 2020 2020-05-05T08:30:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Две тяжелые аварии были зафиксированы на дорогах Волгоградской области 4 мая, и в обоих есть погибшие. Одна произошла в пять утра в Дубовском районе, вторая – почти в полночь – в Быковском. И в обоих случаях к трагедии привела беспечность водителей легковушек. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Так, 31-летний водитель на «ВАЗ-21041» мчался по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» со стороны областного центра в Камышин. На 555-м километре решился на обгон, но не рассчитал маневр и врезался в грузовик «Скания», под управлением 49-летнего водителя, который ехал по встречной полосе. Удар был таким, что от «четверки» осталась лишь груда металла на обочине. Шансов выжить у водителя просто не было.

Второе смертельное ДТП произошло в Быковском районе. Там 32-летний водитель на «Дэу Нексия» не вписался в поворот у поселка Александровка и машина на скорости слетела с дороги. Иномарка перевернулась в кювет.

- Водитель от полученных травм погиб на месте, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU