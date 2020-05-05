Коронавирус в Волгограде, последние новости на 5 мая 2020: число зараженных перевалило за 500, большой очаг в больнице

5 Май 2020 2020-05-04T18:16:55+03:00

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Число больных коронавирусом волгоградцев уже превысило за полтысячи (а точнее их уже 516), 12 человек умерли, еще 46 находятся в реанимации в тяжелом состоянии, 13 из них подключены к ИВЛ. И все больше тех, кто заразился уже здесь – дома. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 5 мая 2020 года.

2 мая - плюс 46, 3 мая - плюс 42, 4 мая – еще плюс 42 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» - счет идет на десятки. В больницах уже почти тысяча зараженных. В их числе и шесть младенцев, и старики, и медики, которые оказались сегодня на «передовой». Так в Николаевской ЦРБ с COVID-19 слегли сразу 13 сотрудников. И виной тому не отсутствие средств защиты, а пациентка, вернувшаяся из Москвы и попавшая с кровотечением на операционный стол. У женщины не было симптомов коронавируса (да и не знала она о том, что заражена), как итог – специалисты в изоляторах, а жители Николаевского района остались без гинеколога, хирурга и терапевта, а два отделения районной ЦБР закрыты до 7 мая.

Печально, но таких очагов становится все больше. Пока волгоградские больницы справляются с потоком зараженных (из 2300 коек заняты 900), но некоторых инфицированных COVID-19 с легким течением болезни уже начали лечить дома. Пока это те, кто сами отказываются от госпитализации, но такую практику могут использовать, если поток вырастет. А, судя по заявлениям волгоградских экспертов, пик в регионе еще впереди – мы даже не вышли на плато. Коронавирус добрался почти во все уголки Волгоградской области, нет COVID-19 только в трех районах. Хотя в последние дни новый вирус чаще завозят не приезжие, а распространяют уже местные контактные.

ИСТОЧНИК KP.RU