2020-05-04T17:09:59+03:00
Общество

Волгоградец снял клип с Василием Лановым к 9 мая

Презентация песни «Память времен» состоится накануне Дня Победы [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Съемки длились несколько месяцев и проходили в трех городах - в Москве, Волгограде и Тверской области. В основе - реальная история фронтивика. Фото с личной странички автора проекта.Съемки длились несколько месяцев и проходили в трех городах - в Москве, Волгограде и Тверской области. В основе - реальная история фронтивика. Фото с личной странички автора проекта.
Изменить размер текста:

Композитор и певец из Волгограда Максим Олейников написал к 75-летию Великой Победы песню «Память времен» и даже снял клип, в котором принял участие и народный артист России Василий Лановой. Накануне 9 мая на Первом канале состоится премьера этого клипа.

«Май, будет месяцем сюрпризов, результатом которых стала очень большая, сложная, но интересная полугодовая работа! Один из сюрпризов - премьера клипа «Память времён», а позже и фильма! СКОРО! 9 мая, в честь Великой Победы!!! А пока, хочу поделиться с вами, как это снималось!» - приоткрыл завесу тайны Максим Олейников.

Волгоградец снял клип с Василием Лановым на свою песню "Память времен".

Кстати, в составе съемочной группы засветился еще один наш земляк – видеограф Александр Косолапов. Съемки длились несколько месяцев и проходили в Москве, Тверской области и в Волгограде.

В основе – история ветерана, который рассказывает внучке, как он воевал. К слову, история эта реальная – авторы услышали ее от фронтовика, который живет в Тверской области. Самого дедушку-ветерана сыграл Василий Лановой.

В дальнейшем волгоградец планирует на основе этого клипа снять короткометражный фильм. А пока ждем премьеру клипа «Память времен».

maksimoleinikov_officialmaksimoleinikov_official
Волгоградец написал песню и снял клип к 75-летию Победы
157 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец снял клип с Василием Лановым к 9 мая
В Кировском районе Волгограда на день отключат воду
По двум умершим от COVID-19 волгоградцам проводится проверка
В госпиталях Волгограда лежат 902 коронавирусных пациента, 46 - в реанимации, и это не предел
Волгоградцы с бессимптомным коронавирусом отказываются ехать в больницу
В волгоградском лагере «Орленок» построят шахматный павильон и беседки с теннисными столами
Коронавирус в Волгоградской области: заболевших уже 516 человек
Еще 25 новых квартир власти Волгограда купили для жителей аварийных домов
Волгоградец спровоцировал ДТП и соврал об угоне своего «Мерседеса»
В Волгоградской области сделали уже более 33 тысяч тестов на коронавирус
На трассе волгоградец на «Ниве» врезался в КАМАЗ и погиб
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 4 мая 2020: число жертв достигло 12 человек
Маска, антисептик, мобильная связь: волгоградцам рассказали о правилах поездки на дачу
В Волгоградской области приведут в порядок более 130 дворов и площадок
Василий Уткин о волгоградском «Роторе»: Это команда из города гопников
От коронавируса в Волгоградской области умерли 12 человек
В Волгограде грузовик протаранил трамвай
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 42 заболевших
До конца мая волгоградцам запретят посещать леса
В Волгограде столкнулись четыре иномарки: шесть человек в больнице
На майские праздники волгоградцы соблюдают режим самоизоляции
Волгоградские волонтеры призывают горожан к массовой стерилизации бездомных животных
В Волгоградской области за сутки сгорели гараж и «Приора»
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 3 мая 2020: за сутки заболело рекордное число волгоградцев
В Волгограде волной с дороги затопило автобус №95
В Волгограде из-за затопленных путей на время остановились трамваи
В Волгограде завершили масштабную реставрацию Родины-матери
Волгоградцам предлагают всем вместе спеть День Победы 9 мая в 12-00 на своих балконах