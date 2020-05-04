Волгоградец снял клип с Василием Лановым к 9 мая

4 Май 2020 2020-05-04T17:09:59+03:00

Съемки длились несколько месяцев и проходили в трех городах - в Москве, Волгограде и Тверской области. В основе - реальная история фронтивика. Фото с личной странички автора проекта.

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Композитор и певец из Волгограда Максим Олейников написал к 75-летию Великой Победы песню «Память времен» и даже снял клип, в котором принял участие и народный артист России Василий Лановой. Накануне 9 мая на Первом канале состоится премьера этого клипа.

«Май, будет месяцем сюрпризов, результатом которых стала очень большая, сложная, но интересная полугодовая работа! Один из сюрпризов - премьера клипа «Память времён», а позже и фильма! СКОРО! 9 мая, в честь Великой Победы!!! А пока, хочу поделиться с вами, как это снималось!» - приоткрыл завесу тайны Максим Олейников.

Волгоградец снял клип с Василием Лановым на свою песню "Память времен".

Кстати, в составе съемочной группы засветился еще один наш земляк – видеограф Александр Косолапов. Съемки длились несколько месяцев и проходили в Москве, Тверской области и в Волгограде.

В основе – история ветерана, который рассказывает внучке, как он воевал. К слову, история эта реальная – авторы услышали ее от фронтовика, который живет в Тверской области. Самого дедушку-ветерана сыграл Василий Лановой.

В дальнейшем волгоградец планирует на основе этого клипа снять короткометражный фильм. А пока ждем премьеру клипа «Память времен».

maksimoleinikov_official Волгоградец написал песню и снял клип к 75-летию Победы

ИСТОЧНИК KP.RU