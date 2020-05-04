В Кировском районе Волгограда на день отключат воду

4 Май 2020 2020-05-04T14:55:26+03:00

Если вы попали в список на отключение, не забудьте набрать воды. Фото: Александр КУЛИКОВ

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Пока большая часть волгоградцев отдыхают, пусть и в режиме самоизоляции, коммунальщики продолжают работать. В частности сотрудники «Концессии водоснабжения» прокладывают новый водопровод в Кировском районе Волгограда. На данный момент они уже проложили магистраль длинною 114 метров. А 6 мая этот водопровод будут подключать к сетям городского водоснабжения. Сделать это без отключения подачи воды невозможно, поэтому 6 мая ряд улиц Кировского района останутся без водоснабжения.

Воды не будет с 00.00 до 20.00 час. 06 мая 2020 года в трех поселках Капустная балка -1,2 и 3, в домах на 9 переулках и 29-ти улицах.

При этом в «Концессии водоснабжения» обещают, что на время проведения работ по врезке водовода жителям будут подвозить воду в «бочках».

С графиком движения автоцистерны можно ознакомиться на главной странице сайта ООО «Концессии водоснабжения» или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

- Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание, - сообщают концессионеры.

ВАЖНО!

Воды не будет с 00.00 до 20.00 час. 06 мая 2020 года по следующим адресам:

- переулок 1-ый;

- переулок 2-ой;

- переулок Кедровый, №2-36;

- переулок Розовый, №1-12;

- переулок Тополевый, №2-12;

- переулок Тутовый, №1-1;

- переулок Успенского;

- переулок Фиалковый;

- переулок Черемшанский;

- поселок Капустная балка 1;

- поселок Капустная балка 2;

- поселок Капустная балка 3;

- улица Алексеева, №1-20;

- улица Алычевая, №1а;

- улица Барбарисовая, №1-52;

- улица Войкого, №1-48;

- улица Ворламова, №1-33;

- улица Воронкова, №3;

- улица Забайкальская, №1-44;

- улица Кирова, №1а;

- улица Лимоновая, №1;

- улица Лиственная, №2-28;

- улица Матюшенко, №1-16;

- улица Медвежегорская, №1-16;

- улица Миндальная, №1-6;

- улица Офицерская, №1-44;

- улица Пятигорская, №2-60;

- улица Р.Люксембург, №5, 15-19, 1-67;

- улица Розовая, №1-56;

- улица Росславльская, №26-34;

- улица Рубинштейна, №1-27;

- улица Рудная, №2-28, 4а;

- улица Рябиновая, №118-142;

- улица Седова, №1-40;

- улица Сенная, №4-32;

- улица Синельниковская, №2-28;

- улица Тополевая, №1,3,5,6,7;

- улица Хвойная, №1-25;

- улица Черемшанская, №24,26,28,30,32, 1-44;

- улица Щедрина, №60-70;

- улица Ясеневая, №111.

ИСТОЧНИК KP.RU