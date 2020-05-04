В Кировском районе Волгограда на день отключат воду
Пока большая часть волгоградцев отдыхают, пусть и в режиме самоизоляции, коммунальщики продолжают работать. В частности сотрудники «Концессии водоснабжения» прокладывают новый водопровод в Кировском районе Волгограда. На данный момент они уже проложили магистраль длинною 114 метров. А 6 мая этот водопровод будут подключать к сетям городского водоснабжения. Сделать это без отключения подачи воды невозможно, поэтому 6 мая ряд улиц Кировского района останутся без водоснабжения.
Воды не будет с 00.00 до 20.00 час. 06 мая 2020 года в трех поселках Капустная балка -1,2 и 3, в домах на 9 переулках и 29-ти улицах.
При этом в «Концессии водоснабжения» обещают, что на время проведения работ по врезке водовода жителям будут подвозить воду в «бочках».
С графиком движения автоцистерны можно ознакомиться на главной странице сайта ООО «Концессии водоснабжения» или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.
- Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание, - сообщают концессионеры.
ВАЖНО!
Воды не будет с 00.00 до 20.00 час. 06 мая 2020 года по следующим адресам:
- переулок 1-ый;
- переулок 2-ой;
- переулок Кедровый, №2-36;
- переулок Розовый, №1-12;
- переулок Тополевый, №2-12;
- переулок Тутовый, №1-1;
- переулок Успенского;
- переулок Фиалковый;
- переулок Черемшанский;
- поселок Капустная балка 1;
- поселок Капустная балка 2;
- поселок Капустная балка 3;
- улица Алексеева, №1-20;
- улица Алычевая, №1а;
- улица Барбарисовая, №1-52;
- улица Войкого, №1-48;
- улица Ворламова, №1-33;
- улица Воронкова, №3;
- улица Забайкальская, №1-44;
- улица Кирова, №1а;
- улица Лимоновая, №1;
- улица Лиственная, №2-28;
- улица Матюшенко, №1-16;
- улица Медвежегорская, №1-16;
- улица Миндальная, №1-6;
- улица Офицерская, №1-44;
- улица Пятигорская, №2-60;
- улица Р.Люксембург, №5, 15-19, 1-67;
- улица Розовая, №1-56;
- улица Росславльская, №26-34;
- улица Рубинштейна, №1-27;
- улица Рудная, №2-28, 4а;
- улица Рябиновая, №118-142;
- улица Седова, №1-40;
- улица Сенная, №4-32;
- улица Синельниковская, №2-28;
- улица Тополевая, №1,3,5,6,7;
- улица Хвойная, №1-25;
- улица Черемшанская, №24,26,28,30,32, 1-44;
- улица Щедрина, №60-70;
- улица Ясеневая, №111.
ИСТОЧНИК KP.RU