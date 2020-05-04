По двум умершим от COVID-19 волгоградцам проводится проверка

4 Май 2020 2020-05-04T13:23:54+03:00

За минувшие выходные две смерти от "ковид" - один житель Волгограда, второй - из Еланского района.

Изменить размер текста: A A

К 4 мая 2020 года в Волгоградской области от коронавируса скончались уже 12 человек. Двое из них – за минувшие выходные дни – 2 и 3 мая. Но, если раньше оперштаб региона рассказывал подробности об умерших больных от COVID-19, то про последних почему-то промолчали. Как пояснил сегодня на брифинге заместитель главы обздрава Николай Алимов, по этим летальным случаям сейчас проводятся проверки.

- Идет расследование. Сейчас комиссия разбирается в подробностях тактики их лечения, - заявил Алимов.

Известно лишь, что один больной был из Волгограда, второй – из Еланского района. У обоих были тяжелые сопутствующие заболевания. Один пациент страдал сахарным диабетом, у второго была онкология.

На данный момент в реанимациях еще остаются 46 человек, 13 – на ИВЛ. Пока только у пятерых тяжелых больных, которым вентилируют легкие, подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Остальные – с пневмониями.

- Могу отметить, что число больных и умерших от пневмонии в этом году не увеличилось – если сравнивать с данными за аналогичный период прошлого года, - отметил замглавы облздрава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больнице под Волгоградом 13 медиков заразились коронавирусом от пациентки

Женщину с кровотечением привезли на «скорой», а она скрыла, что вернулась из Москвы (подробнее)

В госпиталях Волгограда лежат 902 коронавирусных пациента, 46 - в реанимации, и это не предел

На ИВЛ сейчас находятся 13 человек, у пятерых их них подтвержден диагноз COVID-19 (подробности)

Волгоградцы с бессимптомным коронавирусом отказываются ехать в больницу

Несколько человек написали отказ от госпитализации, врачи наблюдают за ними на дому (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU