В госпиталях Волгограда лежат 902 коронавирусных пациента, 46 - в реанимации, и это не предел

4 Май 2020 2020-05-04T13:04:46+03:00

Поступают в больницу больше, чем выписывают. Фото администрации ВО.

На ИВЛ сейчас находятся 13 человек, у пятерых их них подтвержден диагноз COVID-19

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В мае ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стала пугающей: каждый день регистрируют по сорок и более пациентов с подтвержденным диагнозом. На данный момент в стационарах уже 902 коноравирусных пациента, 46 человек – в реанимации. И это еще не предел. По крайней мере сотрудники регионального Роспотребнадзора и облздрава считают, что регион еще даже не вышел на плато – пик заболевания впереди.

- К сожалению, эпидситуация еще идет по нарастающей. Только за минувшие сутки мы госпитализировали с симптомами коронавируса 68 человек. Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 2583 человека. И от того, когда и как мы пройдем пик, зависит от того, как люди будут соблюдать режим самоизоляции. Пока поступает в больницы больше, чем выписывают, - говорит заместитель главы облздрава Николай Алимов.

Пока запас еще есть – подготовлено в волгоградских больницах, напомним, 2300 коек для кононавирусных пациентов, занято сейчас 902, из них 852 взрослых и 50 детей. Выписано -109 человек. 12 – умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU