Волгоградцы с бессимптомным коронавирусом отказываются ехать в больницу

4 Май 2020 2020-05-04T12:34:13+03:00

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В Москве это давно стало обычной практикой – пациенты, у которых нет пневмонии, лечат проявления коронавируса на дому. В Волгоградской области пока всех, у кого подтверждается Covid-19, госпитализируют в больницу. Если, конечно, заболевший сам не откажется туда ехать. Такое возможно – человек берет на себя риски и пишет отказ от госпитализации. Как рассказал заместитель руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, у нас в в области уже несколько человек приняли решение лечить коронавирус на дому.

- Пациенты с бессимптомными формами у нас наблюдаются на дому. Их немного. Это те, кто отказываются от госпитализации. Конечно, все меры принимаем, чтобы всех госпитализировать: на сегодня у нас пока заняты 902 койки, открыто еще более 2300 коек. Поэтому мы готовы к госпитализации всех, и малосимптомных, и бессимптомных, в первую очередь для изоляции. Но заставить мы не можем ехать в больницу. На дому заболевшие находятся под амбулаторным медицинским наблюдением с ежедневным приходом врача или созвоном с ним. Но пока мы не приняли решение вести пациентов на дому, потому что у нас есть резерв коек.

ИСТОЧНИК KP.RU