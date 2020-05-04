2020-05-04T12:34:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Волгоградцы с бессимптомным коронавирусом отказываются ехать в больницу

Несколько человек написали отказ от госпитализации, врачи наблюдают за ними на дому
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Врачи каждый день приезжают или звонят таким пациентам.Врачи каждый день приезжают или звонят таким пациентам.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

В Москве это давно стало обычной практикой – пациенты, у которых нет пневмонии, лечат проявления коронавируса на дому. В Волгоградской области пока всех, у кого подтверждается Covid-19, госпитализируют в больницу. Если, конечно, заболевший сам не откажется туда ехать. Такое возможно – человек берет на себя риски и пишет отказ от госпитализации. Как рассказал заместитель руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, у нас в в области уже несколько человек приняли решение лечить коронавирус на дому.

- Пациенты с бессимптомными формами у нас наблюдаются на дому. Их немного. Это те, кто отказываются от госпитализации. Конечно, все меры принимаем, чтобы всех госпитализировать: на сегодня у нас пока заняты 902 койки, открыто еще более 2300 коек. Поэтому мы готовы к госпитализации всех, и малосимптомных, и бессимптомных, в первую очередь для изоляции. Но заставить мы не можем ехать в больницу. На дому заболевшие находятся под амбулаторным медицинским наблюдением с ежедневным приходом врача или созвоном с ним. Но пока мы не приняли решение вести пациентов на дому, потому что у нас есть резерв коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцы с бессимптомным коронавирусом отказываются ехать в больницу
В волгоградском лагере «Орленок» построят шахматный павильон и беседки с теннисными столами
Коронавирус в Волгоградской области: за сутки плюс 42 заболевших
Еще 25 новых квартир власти Волгограда купили для жителей аварийных домов
Волгоградец спровоцировал ДТП и соврал об угоне своего «Мерседеса»
В Волгоградской области сделали уже более 33 тысяч тестов на коронавирус
На трассе волгоградец на «Ниве» врезался в КАМАЗ и погиб
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 4 мая 2020: число жертв достигло 12 человек
Маска, антисептик, мобильная связь: волгоградцам рассказали о правилах поездки на дачу
В Волгоградской области приведут в порядок более 130 дворов и площадок
Василий Уткин о волгоградском «Роторе»: Это команда из города гопников
От коронавируса в Волгоградской области умерли 12 человек
В Волгограде грузовик протаранил трамвай
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 42 заболевших
До конца мая волгоградцам запретят посещать леса
В Волгограде столкнулись четыре иномарки: шесть человек в больнице
На майские праздники волгоградцы соблюдают режим самоизоляции
Волгоградские волонтеры призывают горожан к массовой стерилизации бездомных животных
В Волгоградской области за сутки сгорели гараж и «Приора»
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 3 мая 2020: за сутки заболело рекордное число волгоградцев
В Волгограде волной с дороги затопило автобус №95
В Волгограде из-за затопленных путей на время остановились трамваи
В Волгограде завершили масштабную реставрацию Родины-матери
Волгоградцам предлагают всем вместе спеть День Победы 9 мая в 12-00 на своих балконах