2020-05-04T11:18:53+03:00
Общество

В волгоградском лагере «Орленок» построят шахматный павильон и беседки с теннисными столами

Также на территории сделают площадку для воркаута и игровую зону
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот такие игровые беседки появятся в лагере. Подрядчики уже приступили к их строительству.Вот такие игровые беседки появятся в лагере. Подрядчики уже приступили к их строительству.
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Пока ситуация с коронавирусом в Волгоградской области и в России в целом остается напряженной и ограничения не снимают, но теплится надежда на то, что к лету обстановка стабилизируется и жизнь войдет в свое прежнее русло. Поэтому волгоградский лагерь «Орленок» продолжают готовить к приему детворы. И сегодня подрядчики приступили к строительству сразу нескольких объектов. В лагере появятся новые игровые и спортивные площадки, а также новые зоны отдыха и развлечений.

В частности, в «Орленке» построят павильон для занятия шахматами. В нем будет стоять 15 столов, а перед входом сделают площадку для наземных ростовых шахмат. Рядом построят три беседки-перголы, в которых установят шесть украшенных мозаичными элементами столов для пинг-понга. А у многофункциональной спортплощадки, построенной в прошлом году, сделают трибуны на 448 мест с навесами.

- Предусматривается также монтаж площадки для занятий воркаутом и многофункциональной игровой площадки с качелями, гамаками, батутами. Эти зоны будут оборудованы резиновым травмобезопасным покрытием, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии города.

Появятся в лагере и новые зоны отдыха – подрядчики сделают лужайки с пешеходными дорожками.

- Для этих целей на территории площадью порядка 1,4 тысячи квадратных метров специалисты уложат рулонный газон, высадят кусты бирючины, барбариса, сибирского белого дерна, 22 саженца дуба и каштана. Сделают и поливочный водопровод, - уточняют в администрации Волгограда.

Напомним, в прошлом году в «Орленке» открыли скалодром, площадку для занятий футболом, волейболом, баскетболом и стритболом, веревочный парк «Вертикаль». Также здесь имеются бассейн, стадион, библиотека, площадка с уличными тренажерами, большой комплекс для проведения концертов и мероприятий и еще многое другое. В прошлом году здесь отдохнули почти 4 тысячи волгоградских ребятишек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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