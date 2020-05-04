2020-05-04T11:24:52+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: за сутки плюс 42 заболевших

Итого на 4 мая 2020 года в регионе загеристрировано 516 человек, у которых установлен диагноз COVID-19
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирус идет по нарастающей.Коронавирус идет по нарастающей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус продолжает стремительно распространяться по территории Волгоградской области: число волгоградцев, у которых уже обнаружен COVID-19, перевалило за полтысячи. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 4 мая 2020 года в Волгоградской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 516 человек. Плюс 42 – только за последние сутки.

К сожалению, инфекция идет по нарастающей. Еще месяц назад счет заболевших шел на единицы, а сегодня уже измеряется десятками. 2 мая в Волгоградской области плюс 46 человек с COVID-19, 3 мая – плюс 42 человека, 4 мая – еще 42. Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано уже 145 268 случаев (+7,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Радует, что большинство переносят новый вирус в легкой форме. За минувшие сутки из волгоградских больниц выписали три человека, которые сумели излечиться от COVID-19. Правда, растет и число смертей. Так, за последние сутки в России подтверждено 76 летальных случаев. Из них большая часть в Москве – 35 смертей. В Волгоградской области пока зарегистрировано 12 летальных случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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