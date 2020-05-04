Еще 25 новых квартир власти Волгограда купили для жителей аварийных домов

4 Май 2020 2020-05-04T09:54:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Кто-то ждет окончания режима самоизоляции из-за коронавируса, чтобы побежать в парки, а кто-то – чтобы переехать в новую квартиру. Власти Волгограда купили 25 квартир в новостройке ЖК «Парк Арена», расположенном в Советском районе, для расселения жильцов из аварийных домов. А это значит, что 25 волгоградских семей смогут переехать из своего ветхого жилья в комфортные дома.

- Сейчас проходит процедура оформления недвижимости. Владельцам жилых помещений в аварийных домах новое жилье передается в собственность, с нанимателями социального жилья заключаются новые договоры, - уточняют в администрации Волгограда.

Всего в рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в новые квартиры переедут владельцы 303 аварийных комнат. Их будут переселять в дома в жилых комплексах «Колизей», «Ново-Комарово» и «Парк Арена» в Кировском и Советском районах Волгограда. Сорок семей уже переехали в новое жилье. А кто-то из этих волгоградцев решил получить денежные компенсации за свою аварийную недвижимость: им уже выплачено свыше 127 миллионов рублей за 107 жилых помещений.

Всего до 1 сентября 2025 года в Волгограде предстоит расселить более 250 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 9300 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU