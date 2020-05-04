Волгоградец спровоцировал ДТП и соврал об угоне своего «Мерседеса»

4 Май 2020 2020-05-04T09:35:18+03:00

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3 мая в полицию пришел 43-летний житель Урюпинского района и заявил, что у него угнали «Мерседес Бенц». Правоохранители, заявление приняли и, как положено, принялись расследовать преступление. Но уже при опросе пострадавшего обратили внимание на то, что его данные все время расходятся. А при более тщательном расследовании выяснили, что мужчина соврал: никто его дорогую иномарку не угонял, а, таким образом, он пытался скрыть преступление, которое сам же и совершил. Оказалось, что водитель будучи за рулем «Мерседеса» стал виновником ДТП и сбежал с места аварии.

- Водитель совершил столкновение со стоящей автомашиной «Газель», повредив грузовик. Испугавшись ответственности, он просто сбежал с места аварии, оставив иномарку прямо там, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Но ответственности мужчине уже не избежать. Чтобы впредь он так не «шутил», решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела по статье «Ложный донос». И грозит ему за это до двух лет лишения свободы.

- Подозреваемый сознался в содеянном. Проводится проверка, - добавляют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU