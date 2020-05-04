2020-05-04T10:21:45+03:00
Общество

В Волгоградской области сделали уже более 33 тысяч тестов на коронавирус

Исследования уже проводят семь лабораторий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Тест-систем в регионе достаточно.Тест-систем в регионе достаточно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Волгоградской области коронавирус не сбавляет обороты, несмотря на ограничительные меры. С каждым днем число зараженных COVID-19 волгоградцев растет в геометрической прогрессии и уже приблизилось к отметке в полтысячи больных. Но некоторые специалисты уверяют, что это связано не только с высокими темпами распространения инфекции, но и с ростом числа протестированных людей. Так, на 4 мая 2020 года в Волгоградской области тесты на коронавирус уже сделали более 33 тысячам человек. Такие данные приводяит региональный Роспотребнадзор.

- Исследования проводятся на базе 7 лабораторий. В лаборатории Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» провели более 9 тысяч исследований, в ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт - более 4 тысяч исследований, в ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» - более 16 тысяч исследований; в клинике №1 ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»- более 200 исследований;

В ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2» Волжского – более 300 исследований. Кроме того, тестирование проводят в частных клиниках: в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»- более 1 тысячи исследований; в ООО «КДЛ «Диалайн» - более 1 тысячи исследований, - информируют в управлении Роспотребнадзора.

И акцентируют: тест-системы и расходные материалы имеются в регионе в достаточном количестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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