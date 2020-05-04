2020-05-04T09:14:38+03:00
Происшествия

На трассе волгоградец на «Ниве» врезался в КАМАЗ и погиб

Смертельная авария произошла в Урюпинском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель погиб на месте до приезда медиков.Водитель погиб на месте до приезда медиков.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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За минувшие сутки, 3 мая, в Волгоградской области произошло 4 тяжелых ДТП, в которых 1 человек погиб, еще 5 получили травмы. Смертельная авария случилась вчера вечером – примерно – в 21.15 – в Урюпинском районе. Там водитель на «Ниве» протаранил КАМАЗ.

- Это произошло на 29-м километре дороги «Урюпинск-Дубовский-Алексеевская». 46-летний водитель на своем внедорожнике мчался со стороны хутора Дубовского в сторону станицы Алексеевской. Да так разогнался, что в темноте не сразу увидел движущийся впереди КАМАЗ. Затормозил уже поздно. Легковушка влетела в грузовик почти на полной скорости. Удар был такой силы, что шансов выжить у водителя «Нивы» практически не было. Он скончался на месте ДТП до приезда «скорой» помощи, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Центральном районе Волгограда попал в аварию 48-летний водитель «Мерседес Е300». Тоже летел на скорости по улице Рокоссовского и не справился с управлением.

Воитель Мерседеса не справился с управлением, налетел на бордюр, а потом машина перевернулась. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Воитель Мерседеса не справился с управлением, налетел на бордюр, а потом машина перевернулась.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель совершил наезд на бордюрный камень и опору дорожного знака, из-за чело машина перевернулась в кювет. В результате ДТП водитель и его 23-летняя женщина-пассажир с травмами были доставлены в больницу, - отмечают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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