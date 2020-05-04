Коронавирус в Волгограде, последние новости на 4 мая 2020: число жертв достигло 12 человек

4 Май 2020 2020-05-03T18:02:56+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 4 мая 2020 года, самые важные события

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В Волгоградской области режим всеобщей самоизоляции продлится минимум до 11 мая 2020 года. Пока статистика по заболевшим новой коронавирусной инфекцией неумолимо растет: на 4 мая число заболевших выросло до 474 человек. Еще 12 жителей региона стали жертвами COVID-19. Накануне власти сообщили о еще двух летальных случаях. И это даже не пик – он впереди, уверены эксперты.

Всего с момента пандемии под обследование попали 11 794 человека, 2 404 находятся на карантине под наблюдением медиков. В больницах также растет число пациентов с подозрением на коронавирус: из 868 – 38 детей, остальные взрослые.

В Волгоградской области все еще остаются районы, в которые не проник опасный вирус – Алексеевский, Октябрьский, Ольховский. Там ни единого случая. Однако география распространения инфекции продолжает расти.

Также Роспотребназор напомнил волгоградцам о правилах отдыха на дачах. Лучше пользоваться своей машиной, не забывать об индивидуальных средствах защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU