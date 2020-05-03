Маска, антисептик, мобильная связь: волгоградцам рассказали о правилах поездки на дачу

3 Май 2020 2020-05-03T16:43:34+03:00

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Майские праздники в 2020 году выдались длинными из-за коронавирусной инфекции: самоизоляцию в Волгоградской области продлили до 11 числа. Эти дни многие волгоградцы могут провести на даче, ведь сезон в самом разгаре. Уже можно посадить картошку и рассаду. Однако региональный Роспотребнадзор рекомендует не пренебрегать правилами, которые сделают визиты на участок не только полезными, но и безопасными.

Во-первых, крайне важно не забывать о том, что общественный транспорт - место повышенной эпидемиологической опасности. Маска, перчатки, никакого контакта с окружающими. Конечно, лучше ездить на личной машине, при этом закупить необходимое рекомендуют в одном магазине. На АЗС – средства защиты, с собой – аптечку, зарядные устройства для гаджетов.

Не стоит забывать об уборке дачного домика, это крайне важно не только из-за коронавируса, но и для профилактики других заболеваний. Конечно, дача у всех ассоциируется не только с лопатой, многие привыкли отдыхать компаниями, однако это стоит исключить. Никаких рукопожатий и обязательная социальная дистанция – главные правила в общении с соседями. Также важно помнить о клещах – они уже активны.

- Оставайтесь на связи. Проверьте наличие Интернета и связи на своих гаджетах, чтобы можно было связываться со своими родными и вызвать специальные службы в случае необходимости, - советуют специалисты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU