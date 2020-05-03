2020-05-03T16:43:34+03:00
Общество

Маска, антисептик, мобильная связь: волгоградцам рассказали о правилах поездки на дачу

Роспотребнадзор подготовил целый список полезных советов
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: Роспотребнадзор.Фото: Роспотребнадзор.
Изменить размер текста:

Майские праздники в 2020 году выдались длинными из-за коронавирусной инфекции: самоизоляцию в Волгоградской области продлили до 11 числа. Эти дни многие волгоградцы могут провести на даче, ведь сезон в самом разгаре. Уже можно посадить картошку и рассаду. Однако региональный Роспотребнадзор рекомендует не пренебрегать правилами, которые сделают визиты на участок не только полезными, но и безопасными.

Во-первых, крайне важно не забывать о том, что общественный транспорт - место повышенной эпидемиологической опасности. Маска, перчатки, никакого контакта с окружающими. Конечно, лучше ездить на личной машине, при этом закупить необходимое рекомендуют в одном магазине. На АЗС – средства защиты, с собой – аптечку, зарядные устройства для гаджетов.

Не стоит забывать об уборке дачного домика, это крайне важно не только из-за коронавируса, но и для профилактики других заболеваний. Конечно, дача у всех ассоциируется не только с лопатой, многие привыкли отдыхать компаниями, однако это стоит исключить. Никаких рукопожатий и обязательная социальная дистанция – главные правила в общении с соседями. Также важно помнить о клещах – они уже активны.

- Оставайтесь на связи. Проверьте наличие Интернета и связи на своих гаджетах, чтобы можно было связываться со своими родными и вызвать специальные службы в случае необходимости, - советуют специалисты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маска, антисептик, мобильная связь: волгоградцам рассказали о правилах поездки на дачу
В Волгоградской области приведут в порядок более 130 дворов и площадок
Василий Уткин о волгоградском «Роторе»: Это команда из города гопников
От коронавируса в Волгоградской области умерли 12 человек
В Волгограде грузовик протаранил трамвай
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 42 заболевших
До конца мая волгоградцам запретят посещать леса
В Волгограде столкнулись четыре иномарки: шесть человек в больнице
На майские праздники волгоградцы соблюдают режим самоизоляции
Волгоградские волонтеры призывают горожан к массовой стерилизации бездомных животных
В Волгоградской области за сутки сгорели гараж и «Приора»
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 3 мая 2020: за сутки заболело рекордное число волгоградцев
В Волгограде волной с дороги затопило автобус №95
В Волгограде из-за затопленных путей на время остановились трамваи
В Волгограде завершили масштабную реставрацию Родины-матери
Волгоградцам предлагают всем вместе спеть День Победы 9 мая в 12-00 на своих балконах