В Волгоградской области приведут в порядок более 130 дворов и площадок

3 Май 2020 2020-05-03T16:15:22+03:00

От готовы наполовину, к концу года их обещают сдать

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В период самоизоляции все успели соскучиться по привычным дворам и общественным площадкам, где можно было отдохнуть и прогуляться. Пока жители Волгоградской области стараются лишний раз не покидать жилье, подрядчики ремонтируют зоны отдыха в районных центрах, а именно парки, скверы, аллеи, дворы. Всего в регионе приведут в порядок 134 общественных и внутридворовых пространства. В списке счастливчиков 113 населенных пунктов: в их числе Алексеевский, Быковский, Городищенский, Жирновский и другие районы.

- Готовность объектов составляет от 1 до 60%. Полностью работы завершатся к концу текущего года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Напомним, в Волгоградской области активно воплощают в жизнь нацпроект «Жилье и городская среда». За последние шесть лет реализовали более 700 проектов по благоустройству городских пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU