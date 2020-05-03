От коронавируса в Волгоградской области умерли 12 человек

3 Май 2020 2020-05-03T13:46:53+03:00

Оперштаб сообщил еще о двух жертвах смертельной инфекции

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Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей Волгоградской области растет изо дня в день. На 3 мая заболевших 474 человека – плюс 42 инфицированных за сутки. Увеличивается и число умерших. Накануне оперштаб насчитывал 10 жертв COVID-19. Это цифра выросла на 2 человека.

- Таким образом, в регионе зарегистрировано 12 случаев с летальным исходом, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона.

Роспотребнадзор установил весь круг лиц, с которым контактировали носители инфекции, все они находятся под наблюдением.

Напомним, 2 мая в Волгограде скончался 57-летний житель Ворошиловского района. Мужчина почувствовал себя плохо в конце апреля и принял болезнь за обычное ОРВИ. Спустя несколько дней больной стал задыхаться и только тогда обратился за медицинской помощью. Уже посмертно ему поставили диагноз "коронавирусная инфекция".

ИСТОЧНИК KP.RU