2020-05-03T12:03:21+03:00
Происшествия

В Волгограде грузовик протаранил трамвай

Никто не пострадал, движение восстановили спустя четверть часа
Юлия Данильченко
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Фото: МУП МЭТ.Фото: МУП МЭТ.
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Инцидент с участием общественного транспорта произошел сегодня, 3 мая, в 10:12 утра в Ворошиловском районе Волгограда. Устроил его водитель грузовика, который спешил проскочить через железные пути и врезался в трамвай.

- На участке трамвайного пути между остановками «Путепроводная» - «Череповецкая» водитель грузового автомобиля, выезжая с частного сектора, не предоставил преимущества движения рельсовому транспорту и совершил с ним столкновение, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Сразу после столкновения на место приехали инспекторы. Было очевидно, кто виноват в случившемся, сам водитель ничего не отрицал. Удалось избежать травмирования пассажиров, за медицинской помощью никто не обратился. Движение восстановили через четверть часа. сейчас устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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