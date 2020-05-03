В Волгограде грузовик протаранил трамвай
Инцидент с участием общественного транспорта произошел сегодня, 3 мая, в 10:12 утра в Ворошиловском районе Волгограда. Устроил его водитель грузовика, который спешил проскочить через железные пути и врезался в трамвай.
- На участке трамвайного пути между остановками «Путепроводная» - «Череповецкая» водитель грузового автомобиля, выезжая с частного сектора, не предоставил преимущества движения рельсовому транспорту и совершил с ним столкновение, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Метроэлектротранса».
Сразу после столкновения на место приехали инспекторы. Было очевидно, кто виноват в случившемся, сам водитель ничего не отрицал. Удалось избежать травмирования пассажиров, за медицинской помощью никто не обратился. Движение восстановили через четверть часа. сейчас устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU