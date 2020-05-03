В Волгограде грузовик протаранил трамвай

3 Май 2020 2020-05-03T12:03:21+03:00

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Инцидент с участием общественного транспорта произошел сегодня, 3 мая, в 10:12 утра в Ворошиловском районе Волгограда. Устроил его водитель грузовика, который спешил проскочить через железные пути и врезался в трамвай.

- На участке трамвайного пути между остановками «Путепроводная» - «Череповецкая» водитель грузового автомобиля, выезжая с частного сектора, не предоставил преимущества движения рельсовому транспорту и совершил с ним столкновение, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Сразу после столкновения на место приехали инспекторы. Было очевидно, кто виноват в случившемся, сам водитель ничего не отрицал. Удалось избежать травмирования пассажиров, за медицинской помощью никто не обратился. Движение восстановили через четверть часа. сейчас устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU